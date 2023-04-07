وأوضحت الدكتورة سوزان قوبر استشارية أمراض السكري والغدد الصماء في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية أن اللياقة البدنية والمحافظة على النشاط الرياضي من العوامل المهمة للحفاظ على صحة مريض السكري، وحتى خلال شهر رمضان يجب مواصلة ممارسة الرياضة بشرط معرفة النصائح والتوجيهات اللازمة.

وأضافت بأن أفضل وقت للرياضة في رمضان يكون بعد موعد الإفطار لمدة تتراوح بين 30-45 دقيقة أو حتى أكثر، مع ضرورة الحفاظ على ترطيب الجسم وشرب السوائل خلال ممارسة الرياضة وبعدها.

فوائد كثيرة للرياضة في رمضان

أشارت استشارية أمراض السكري والغدد الصماء إلى أن ممارسة الرياضة في رمضان تسهم في تحقيق العديد من الفوائد الصحية المهمة لمرضى السكري خاصة اذا تم التقيد بالتوجيهات والنصائح اللازمة ، وأبرز الفوائد:

زيادة كفاءة الجهاز العضلي.

تخليص الجسم من الشحوم.

المحافظة على وزن الجسم بعد الأكلات الرمضانية المتنوعة.

زيادة كفاءة الجهاز الدوري الدموي ، حيث ترفع إنتاج عدد كرات الدم الحمراء وبالتالي تزيد كمية الهيموغلوبين التي تقوم بحمل ونقل الأوكسجين.

تزيد من إنتاج عدد كرات الدم البيضاء، وبذلك تزيد قدرة الجسم على الحماية والدفاع.

ترفع من إنتاج الصفائح الدموية، وهو ما يهيئ الجسم للتجلط السريع في حالة النزيف.

تقوي الجهاز المناعي فتزيد من قدرة الجسم على مقاومة الكثير من الأمراض.

إجراءات وقائية مهمة لمرضى السكري

يتوجب على مرضى السكري اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية خلال ممارسة الرياضة خلال شهر الصيام ومنها: