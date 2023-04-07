التلسكوب الذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار، تمكن من التقاط 11 حلقة من أصل 13 حلقة من حلقات كوكب أورانوس، والتي ظهرت في غاية السطوع بحيث تبدو وكأنها تمتزج في حلقة مضيئة واحدة.

كما أذهل التلسكوب علماء الفلك بالتقاطه صورا لأرفع حلقتين مغبرتين لم يتم اكتشافهما حتى عام 1986 خلال رحلة المكوك الفضائي فوييجر 2 .

وتتكون الحلقات الرئيسية للكوكب من صخور جليدية يبلغ عرضها عدة أقدام، بينما تتكون الحلقات الأخرى بشكل أساسي من كتل جليدية مظلمة بالصخور .

الحلقات رفيعة وضيقة ومظلمة مقارنة بتلك الموجودة في الكواكب الأخرى، مثل زحل .

كما التقط التلسكوب ويب أيضًا العديد من الأقمار السبعة والعشرين المعروفة لأورانوس، ومعظمها صغير جدًا وخافت بحيث لا يمكن رؤيتها بشكل دقيق، ولكن تم تحديد ستة أقمار سطوعًا في إحدى الصور التي كانت تعرض لمدة 12 دقيقة فقط .

معلومات عن الكوكب