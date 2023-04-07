خلصت دراسة حديثة إلى وجود بقايا تكوينات حجرية، شبيهة بالجبال، قرب لب كوكب الأرض، وهو اكتشاف يسلط الضوء على تفاصيل جديدة حول هذه المنطقة النائية التي تقع على بعد 1800 ميل تحت أقدامنا.