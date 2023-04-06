وبالرغم من ذلك، إلا أن هذا الجيل قلق بشأن فكرة حظره، لأنهم وبحسب خبراء، يرونه مستقبلهم العملي ومصدرهم الوحيد للدخل الذي يجعلهم سعداء ماديا ومعنويا، ولا يمكنهم تقبل فكرة استغنائهم عنه، فالكثير منهم لا يمكنه أن يتقبل أصلا فكرة الالتزام بوظيفة تقليدية.

وأصبح تيك توك منصة الأحلام بالنسبة لغالبية المراهقين والمؤثرين، لامتلاكه خوارزمية مميزة، توصي بالمحتوى الذي يريد المراهق مشاهدته بالفعل.

هذا التعلق أثار تخوف الكثير من أولياء الأمور، خصوصا بعدما أكد بعض المراهقين بأنهم سيستمرون باستخدام هذه المنصة بالرغم من معرفتهم بأنها غير آمنة على مستوى الخصوصية.

وفي هذا الصدد، قال الخبير في مواقع التواصل الاجتماعي، فريد خليل، في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية":