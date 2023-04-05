فوائد صحية كثيرة لمرضى السكري

أكدت الدكتورة منى صلاح الدين أخصائية في علاج الأمراض الباطنية والغدد الصماء والسكري في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية أن صيام شهر رمضان فرصة مواتية للتخلص من العديد من الأمراض وتحقيق فوائد كثيرة على صحتنا.

وأوضحت بأن الصوم يحقق الكثير من الإيجابيات الصّحية لمرضى السّكري وخاصة خلال شهر رمضان تصل إلى التعافي نهائيا من هذا المرض، أو التقليل من جرعات الأنسولين المستخدمة، حيث أثبتت الدراسات تسجيل فوائد كثيرة للصوم منها:

يضبط مستويات الجلوكوز في الدم طوال شهر الصيام.

يساعد على تكسير الجلوكوز وإنتاج الطاقة في الجسم.

يخفض إنتاج الأنسولين، فيرتاح البنكرياس.

يزيد إنتاج الجليكوجين لتسهيل عملية تكسير الجلوكوز.

يخلّص الجسم من الدهون الزائدة، ويقلل مستويات الكوليسترول في الجسم.

يخفّض مستوى حامض البوليك في الجسم.

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