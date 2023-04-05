وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن أول مكالمة بالهاتف المحمول جرت قبل 50 عاما بالتمام والكمال.

ووضع مهندس شركة "موتورولا"، مارتن كوبر، سماعة هاتف تشبه حذاء المهرج أكثر من الهاتف الذكي الأملس على أذنيه واستعان بعضلاته حتى يحمل الهاتف لكي يجري مكالمة مع صديقه جويل بيل، الذي يعمل في الشركة المنافسة آنذاك "إيه تي آند تي" AT&T.

ولم تكن هذه سوى البداية في مسلسل طويل تطور فيه الهاتف المحمول طوال 50 عاما، وكانت أبرز محطاته ما يلي:

جي 1: أطلقت اليابان خدمة "جي 1" في عام 1979، وهو عبارة عن نظام اتصالات خلوية تناظرية، الذي أصبح منتشرا على نطاق واسع، ولم يكن هذا النظام يعمل خارج السيارة.

أطلقت اليابان خدمة "جي 1" في عام 1979، وهو عبارة عن نظام اتصالات خلوية تناظرية، الذي أصبح منتشرا على نطاق واسع، ولم يكن هذا النظام يعمل خارج السيارة. أول هاتف متحرك في الأسواق: لم يكن الهاتف الذي استخدمه كوبر في أبريل 1973 سوى النموذج المبدئي لهاتف موتورولا، DynaTAC 8000X، الذي طرح تجاريا في عام 1983.

لم يكن الهاتف الذي استخدمه كوبر في أبريل 1973 سوى النموذج المبدئي لهاتف موتورولا، DynaTAC 8000X، الذي طرح تجاريا في عام 1983. وكان سعره يبلغ 3955 دولارا، أي ما يعادل 12 ألف دولار حاليا، ويستغرق شحنه 10 ساعات من أجل إجراء مكالمات تستمر لنحو نصف ساعة.

أول مكالمة بهذا الهاتف في بريطانيا: أجريت أول مكالمة بالهاتف الخلوي في بريطانيا في الأول من يناير عام 1985، وكانت المكالمة بين رئيس مجلس إدارة شركة "فودافون" إرنست هاريسون وابنه.

أجريت أول مكالمة بالهاتف الخلوي في بريطانيا في الأول من يناير عام 1985، وكانت المكالمة بين رئيس مجلس إدارة شركة "فودافون" إرنست هاريسون وابنه. أول هاتف قابل للطي: صدر أول هاتف محمول قابل للطي عام 1989، وتميز هذا الهاتف بصغر حجمه مقارنة بالهاتف المحمول الأول.

الهواتف أصبحت رقمية: في عام 1991، صدر عام يعرف بالنظام الدولي للاتصالات المتنقلة، وكان هذا المعيار الأوروبي لما سيعرف لاحقا بـ"جي 2"، وكان له الفضل في ظهور الرسائل القصيرة "أس أم أس".

في عام 1991، صدر عام يعرف بالنظام الدولي للاتصالات المتنقلة، وكان هذا المعيار الأوروبي لما سيعرف لاحقا بـ"جي 2"، وكان له الفضل في ظهور الرسائل القصيرة "أس أم أس". إرسال أول رسالة قصيرة: شهد أواخر عام 1992، بعث أول رسالة قصيرة، وكانت من طرف المهندس البريطاني نيل بابوورث إلى الهاتف "Orbitel 901".

أول هاتف محمول بسعر في متناول الجميع: في عام 1992، أطلقت شركة "نوكيا" هاتفها 1011، الذي كان بسعر في متناول الجميع، وهو ما ساعد في رواج هذه التكنولوجيا.

في عام 1992، أطلقت شركة "نوكيا" هاتفها 1011، الذي كان بسعر في متناول الجميع، وهو ما ساعد في رواج هذه التكنولوجيا. أول هاتف ذكي: شهد عام 1994 ظهور أول هاتف ذكي، واسمه "سيمون"، الذي يعمل بلمس الشاشة، وكان من انتاج شركة IBM، ونجح الأمر في 15 ولاية أميركية فقط حيث باعت فيها 50 ألف نسخة.

شهد عام 1994 ظهور أول هاتف ذكي، واسمه "سيمون"، الذي يعمل بلمس الشاشة، وكان من انتاج شركة IBM، ونجح الأمر في 15 ولاية أميركية فقط حيث باعت فيها 50 ألف نسخة. بروز الرنة الشهيرة: ظهرت في عام 1994، الرنة الشهيرة التي ارتبطت بهواتف شركة "نوكيا" والهواتف المحمولة عموما، وشكلت دليلا على وجود مكالمة في الطريق بالنسبة إلى جيل بأكمله.

أول هاتف محمول بشاشة ملونة: كان هاتف سيمنز Siemens S10 الذي صدر عام 1997 هاتف محمول بشاشة ملونة، لكن الألوان كانت محدودة: أحمر وأخضر وأزرق..

كان هاتف سيمنز Siemens S10 الذي صدر عام 1997 هاتف محمول بشاشة ملونة، لكن الألوان كانت محدودة: أحمر وأخضر وأزرق.. الهاتف النحيف والخفيف والخالي من الهوائي: صدر في عام 1999 أول هاتف خال من الهوائي الخارجي، وهو هاتف نوكيا 3210، الذي اعتبر الأكثر شهرة في حقبة التسعينيات، وعرف بأنه أخف وزنا وأكثر نحافة من الهواتف السابقة.

صدر في عام 1999 أول هاتف خال من الهوائي الخارجي، وهو هاتف نوكيا 3210، الذي اعتبر الأكثر شهرة في حقبة التسعينيات، وعرف بأنه أخف وزنا وأكثر نحافة من الهواتف السابقة. الإنترنت يصل الهواتف المحمولة: في عام 1999، أصدرت شركة "نوكيا" هاتف "7110" الذي يتيح الاتصال بالإنترنت لكن بقدرات محدودة مثل عرض الأخبار والبريد الإلكتروني وتحميل نغمات رنين جديدة.

في عام 1999، أصدرت شركة "نوكيا" هاتف "7110" الذي يتيح الاتصال بالإنترنت لكن بقدرات محدودة مثل عرض الأخبار والبريد الإلكتروني وتحميل نغمات رنين جديدة. أول هاتف مزود بكاميرا: كانت النقلة النوعية في عام 2000، إذ شهد ابتكار أول هاتف مزود بكاميرا، مما وسّع من نطاق المهام التي يجريها الهاتف المحمول.

هاتف الأعمال بلاك بيري: كان هاتف "بلاك بيري 5810" في عام 2002 عنوانا لرجال الأعمال، إذ كان يساعد في أداء أعمال عديدة جادة مثل رسائل البريد الإلكتروني خاصة بالاجتماعات.

كان هاتف "بلاك بيري 5810" في عام 2002 عنوانا لرجال الأعمال، إذ كان يساعد في أداء أعمال عديدة جادة مثل رسائل البريد الإلكتروني خاصة بالاجتماعات. ظهور أول آيفون: في يناير عام 2007، قدم الراحل ستيف جوبز أول هاتف لشركة آبل التي يعمل بها، وصار يعرف لاحقا باسم "آيفون"، وأتيح للمستهلكين في صيف ذلك العام، واختير عنها كأفضل اختراع في ذلك العام وفقا لمجلة "التايم" الأميركية.

وكان هذا الهاتف، بهذا الشكل، البداية لما سيعرف لاحقا باسم عصر الهواتف الذكية التي فتحت الباب أمام تطورات كبيرة في عالم الاتصالات مثل التطبيقات الذكية مثل "واتساب" الذي انطلق عام 2009.