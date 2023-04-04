وأكدت الدراسة استنادا إلى استطلاع رأي أجرته صحيفة "وول استريت جورنال" أن 78 بالمئة من الآباء الأميركيين غير واثقين بأن حياة أطفالهم ستكون أفضل من حياتهم.

ورغم تفهم الباحثين لدوافع حالة التشاؤم بين الآباء الأميركيين إلا أنهم يعتقدون بأن تصرفات الآباء ومعتقداتهم معدية للأبناء.

وخلصت الدراسة إلى أن تفاؤل الآباء يساعد الأطفال على الازدهار والتطور، بينما المشاعر السلبية تفقدهم الحماس والأمل.

وفي هذا الإطار، قالت الخبيرة النفسية والتربوية نهاية الريماوي في حديث لـ"سكي نيوز عربية":