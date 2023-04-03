وعن طبيعة الكركمين وفوائده، يقول الباحثون:

الكركمين مادة كيميائية طبيعية تعطي اللون الأصفر في الكركم.

أظهرت الدراسات أن لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.

يمكنها منع نمو البكتيريا والفطريات.

قد تكون قادرة على تعزيز جهاز المناعة.

ما جديد الكركمين؟

وعن تفاصيل الاكتشاف يقول الدكتور جاكوب أوربانسكي، الرئيس التنفيذي لشركة "ديري بيوتكنولوجي" التي مولت البحث في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية":

توضح دراستنا أنّ مع إضافة الكركمين عالي النقاء والقابل للذوبان في الماء، يمكننا إطالة العمر الافتراضي للزبادي التقليدي الذي يحتوي على بكتيريا بروبيوتيك.

يمكن أيضاً تزويد منتجات الألبان بقيمة غذائية إضافية، إذ يحتوي الكركمين على تأثير، موثوق جيداً، كمضاد للالتهابات ومضاد للفيروسات ومُعزز للمناعة، وله تاريخ طويل من الاستخدام في الطب التقليدي.

يساعد في إطالة العمر الافتراضي للزبادي 28 يوماً في الثلاجة، ويمكننا أيضاً الاستمتاع بمذاق الزبادي المفضل لدينا.

الكركمين عالي النقاء

يقول أوربانسكي إنّ الاكتشاف الأكثر أهمية في هذا البحث هو أنه يمكننا إضافة مادة حافظة طبيعية إلى الزبادي دون التأثير على فوائد البروبيوتيك، إلى جانب الحدّ بشكل كبير من خطر النمو غير المنضبط للخميرة، مما سيسمح بتصنيع فئة جديدة من منتجات الألبان.

والبروبيوتيك هي ألياف نباتية متخصصة، مثلها مثل المخصبات التي تعمل على تحفيز نمو البكتيريا في الأمعاء.

وتختلف البروبيوتك في أنها تحتوي على كائنات دقيقة حية، عادة ما تكون فصائل من البكتيريا تزيد مباشرة من عدد الميكروبات الصحية في معدتك، ويعدّ الزبادي أكثر الأطعمة شيوعاً التي تحتوي على البروبيوتك.

وحول التحديات التي واجهت فريق البحث يشير جاكوب أوربانسكي إلى أنّ التحدي الأكبر تمثل في العثور على تركيبة الكركمين الفعالة، وتكون بها ميزتان.

الأولى: يمكنها بالأساس الذوبان في الماء.

الثانية: لا تؤثر على الطعم والرائحة كصفات حسية مهمة للزبادي.

ويتابع: "لا تحتوي معظم مستحضرات الكركمين المتوفرة في السوق على هاتين الميزتين، علاوة على أنها غالباً ما تحتوي على مواد يحظر القانون استخدامها في المنتجات الغذائية.

نجح الفريق البحثي في تطوير مستحضر الكركمين عالي النقاء ويعتمد على مكونات غذائية آمنة.

ويقول أوربانسكي إنّهم تقدموا للحصول على براءة اختراع، لحماية ابتكارهم، مشيراً إلى حصولهم على نتيجة بحث إيجابية من مكتب براءات الاختراع البولندي، وبموازاة ذلك تجرى بحوث قبل السريرية على نماذج حيوانية حول الجوانب الوظيفية لمنتجات الألبان المحفوظة بالكركمين عالي النقاء، للكشف عن جدوى إمكانية الوقاية من بعض الأمراض.

ويقول العلماء إنه بحسب تحليل إحصائي لعدد من الدراسات السابقة، فإن استهلاك الزبادي المخمر كان مرتبطاً بانخفاض خطر الوفاة بشكل ملحوظ في العموم، أو من أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل السكتة الدماغية وأمراض القلب التاجية.