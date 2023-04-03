وأشارت الدراسة إلى أن الريفيين الأكبر سنا يميلون إلى النوم مبكرا، والاستيقاظ مبكرا، والنوم أقل، ويكونون أكثر عرضة للإصابة بالخرف مقارنة بسكان المدن.

ولاحظ العلماء أن مشاكل النوم والتدهور المعرفي مرتبطة بالتركيبة السكانية، مثل العمر والجنس والتعليم، بالإضافة إلى ذلك، تعتبر مدة النوم القصيرة عامل خطر وراثي للخرف.

ووفقا للمؤلفين ، يجب تفسير النتائج بحذر، نظرا لحقيقة أن خصائص النوم تم الإبلاغ عنها ذاتيا.

نصائح لنوم أفضل

بعض العادات التي يمكن أن تحسن صحة نومك: