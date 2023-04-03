تعد القهوة بمختلف أنواعها، من المشروبات الساخنة المفضلة لدى الكثير من شعوب العالم العربي. ولذلك ومع بدء صيام شهر رمضان، يواجه عدد كبير منهم، صعوبة في التوقف عن تناول مشروبهم المفضل الذي كان يمنحهم جرعة من الطاقة لساعات طويلة خلال النهار، فيعمد قسم كبير من الصائمين إلى محاولة تعويض كميات القهوة التي كانوا يتناولها في كامل يومهم، وذلك في فترة ما بين الإفطار والسحور.