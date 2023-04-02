ونشر النيادي، اليوم الأحد، تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، بمناسبة مرور شهر على انطلاقه إلى الفضاء.

وجاء فيها: "قبل شهر، انطلقنا من هنا، من قاعدة كيب كانافرال في فلوريدا إلى الفضاء".

وأضاف: "في هذا الشهر، شهدنا أكثر من 450 شروقا وغروبا وقطعنا شوطا كبيرا من التجارب والأبحاث لمهمتنا برفقة الزملاء لتحقيق أهداف المهمة العلمية".

وتابع: "من الأرض إلى الفضاء، مستمرون في مسيرتنا نحو طموح زايد".

ويخوض النيادي أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء، ستستمر لستة أشهر متواصلة في محطة الفضاء. وسيشارك بتجارب علمية في عشرة مجالات حيوية طوال مدة المهمة.

والأسبوع الماضي، كشف رائد الفضاء الإماراتي أن واحدة من التجارب الموكلة إليه هي دراسة "Cardinal Heart 2.0" التابعة لجامعة ستانفورد.

وأضاف: "من خلال هذه التجربة يمكننا معرفة آثار الأدوية السريرية على خلايا القلب في الفضاء، المساعدة على منع مخاطر الإصابة بأمراض القلب لرواد الفضاء".

وأشار إلى أن هذه التجربة ستساهم أيضا في تطوير العلاج لأمراض القلب على الأرض.