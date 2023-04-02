وأعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أنها سترسل فريقا من الخبراء إلى تنزانيا وغينيا الاستوائية من أجل المساهمة في احتواء ماربورغ، وفق ما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، الأحد.

وأوضحت أن فريقا من المركز الوطني للأمراض المعدية الناشئة والحيوانية سيتوجه إلى الدولتين من أجل الاستجابة للتفشي المتزايد لهذا الفيروس.

وكانت السلطات الأميركية دعت في وقت سابق مواطنيها الراغبين في السفر إلى هاتين الدولتين إلى تجنب الاتصال الوثيق مع المرضى أو زيارة منشآت الرعاية الطبية في مناطق تفشي الفيروس، ومراقبة أي أعراض لمدة 3 أسابيع من تاريخ المغادرة.

وفي فبراير الماضي، أعلنت غينيا الاستوائية عن أول تفش للفيروس الجديد في البلاد، ومنذ ذلك الوقت أعلنت عن 9 إصابات مؤكدة و20 إصابة محتملة، وكلهم ماتوا، بحسب ما ذكرت منظمة الصحة العالمية.

وفي وقت لاحق وعلى نحو بعد 2900 كيلومتر، أعلنت تنزانيا أنها سجلت 8 إصابات بالفيروس، توفي 5 منها، وفقا للمصدر نفسه.

أعراض المرض

الحمى

قشعريرة

ألم في العضلات

التهاب في الحلق

طفح جلدي

إسهال

نزيف دم غير مبرر

طرق انتقال العدوى

يمكن أن ينتقل الفيروس عبر طرق عدة هي:

دم أو سوائل جسم شخص مصاب أو توفي بسبب ماربورغ.

ينتشر الفيروس أيضا عن طريق ملامسة الأغراض الملوثة (مثل الملابس والمعدات الطبية) أو عن طريق ملامسة الحيوانات، مثل الخفافيش.

دول عربية توصي بتجنب السفر

وكانت دول عربية قد أوصت مواطنيها بتأجيل السفر إلى تنزانيا وغينيا الاستوائية في الوقت الراهن.

الإمارات

قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية على حسابها الرسمي على تويتر: "نظراً لإعلان السلطات الصحية في جمهورية تنزانيا الاتحادية وجمهورية غينيا الاستوائية عن رصد تفشيات لمرض فيروس "ماربورغ". وانطلاقاً من حرص الوزارة على سلامة مواطني الدولة، تنصح الوزارة بتأجيل السفر في الوقت الحالي إلى جمهورية تنزانيا الاتحادية وجمهورية غينيا الاستوائية".

الكويت

أوصت وزارة الصحة الكويتية، يوم السبت، بتجنب السفر إلى غينيا الاستوائية وتنزانيا، في الوقت الحالي، وذلك بعد إعلان رصد تفشيات لمرض حمى فيروس ماربورغ النزفية، ولحين الإعلان عن السيطرة على المرض.

عُمان

أصدرت وزارة الصحة العُمانية بيانا يوم الخميس، دعت فيه مواطني سلطنة عمان إلى عدم السفر إلى كل من تنزانيا وغينيا الاستوائية.

السعودية

نصحت هيئة الصحة العامة السعودية "وقاية"، يوم الجمعة، مواطني المملكة بتجنب السفر إلى تنزانيا وغينيا الاستوائية بسبب انتشار فيروس ماربورغ فيهما.