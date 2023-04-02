أعلن تويتر أنه سيبدأ في إزالة علامات التحقق الزرقاء من الحسابات اعتباراً من يوم السبت، حيث يتجه الموقع الاجتماعي نحو نظام التحقق المدفوع، على الرغم من أن بعض الشركات الكبرى ستتمكن من الاحتفاظ بعلامات التحقق.