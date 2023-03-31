توصلت دراسة جديدة، إلى أن "النباتات المجهدة"، تصدر أصواتا، لافتة إلى أنه يمكن للحيوانات سماع هذه الأصوات.
ما هي النباتات "المجهدة"؟
- بحسب البحث الذي أجري في إسرائيل ونشر في مجلة "Cell"، فإن النباتات "المجهدة"، التي لم تُروَ منذ عدة أيام، أو قطعت جذوعها، تصدر أصواتا.
- أجريت التجارب في غرفة عازلة للصوت ثم في بيئة صوبة صاخبة.
- قام الباحثون بتدريب خوارزمية التعلم الآلي للتمييز بين النباتات غير المجهدة، والنباتات العطشى، والنباتات المقطوعة.
- الأصوات صدرت عندما تم تجفيف نباتات الطماطم والتبغ، أو قطع ساقها، حسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".
ما طبيعة الأصوات التي تصدرها النباتات؟
- عندما وُضعت هذه النباتات في "موقف عصيب"، كانت تصدر أصواتا تشبه أصوات فرقعة أو نقرات.
- أعطت نبتة واحدة "مجهدة" حوالي 30 إلى 50 من هذه النقرات في الساعة، على فترات عشوائية، لكن النباتات غير المجهدة أصدرت أصواتا أقل بكثير.
- بدأت النباتات التي لا تحصل على كمية كافية من الماء، في إصدار أصوات قبل أن تجف بشكل واضح.
- بعد 5 أيام من عدم وجود ماء، وصلت الأصوات إلى ذروتها، وفي النهاية تلاشت الأصوات ببطء حيث جفت النباتات تماما.
- تختلف أنواع الأصوات أيضا اعتمادا على سبب التوتر.
- فريق البحث اختبر أنواعا مختلفة من النباتات.
ماذا قال مؤلف الدراسة؟
كبير مؤلفي الدراسة، ليلاك هاداني، وهو عالم الأحياء التطورية في جامعة تل أبيب، قال:
- "حتى في المجال الهادئ، هناك أصوات لا نسمعها، وهذه الأصوات تحمل معلومات".
- "هناك حيوانات يمكنها سماع هذه الأصوات، لذلك هناك احتمال حدوث الكثير من التفاعل الصوتي".
- "وجدنا أن العديد من النباتات - نباتات الذرة والقمح والعنب والصبار على سبيل المثال - تصدر أصواتا عندما تتعرض للتوتر".
- "عندما لا يتم وضع نبتة الطماطم تحت ضغط، فإنها تكون هادئة للغاية".
كائنات أخرى تسمع الأصوات
- تردد هذه الأصوات مرتفع جدا بحيث يتعذر على البشر سماعها، لكن يعتقد الباحثون أنه يمكن سماعها بواسطة الحشرات وثدييات وربما النباتات الأخرى.
- لا يزال سبب الأصوات التي تصدر من النباتات غير واضح، لكن الدراسة تشير إلى أنه قد يكون بسبب تكوين فقاعات الهواء وانفجارها في نظام الأوعية الدموية في النبات.
- في هذا الصدد، قال هاداني: "من الممكن أن تكون الكائنات الحية الأخرى قد تطورت لتسمع هذه الأصوات وتستجيب لها".
- "على سبيل المثال، يمكن لعثة تنوي وضع بيضها على نبات أو حيوان ينوي أكل نبات، أن تستخدم الأصوات للمساعدة في اتخاذ قرارها (بشأن اختيار النبتة)"، وفق هاداني.