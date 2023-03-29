في شهر رمضان، تتساءل بعض الحوامل عن الشروط الصحية لصيامهن، خاصة أن بعض الأطباء يؤكدون على أهمية "الاستشارة" قبل بدء الحامل في الصوم، لتفادي الآثار الصحية التي قد تنجم عن الامتناع عن الماء والطعام لساعات طويلة.