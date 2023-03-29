مخاطر الوقوف طويلا في المطبخ

أوضحت أخصائية العلاج الطبيعي آزال رائد أبو لحوم أن شهر رمضان ترافقه بعض العادات الخاطئة في بيوتنا، وبالتحديد بالنسبة لربّات البيوت، بسبب الانشغال بتجهيز الطعام وسفرات الفطور لفترات زمنية طويلة وبشكل يومي، مما ينجر عنه الوقوف لفترات طويلة وبالتالي التسبب في مخاطر صحّية أبرزها:

شعور بآلام في الركب والقدم ومشاكل في المشي.

شكوى من آلام شديدة أسفل العمود الفقري.

تعرض الأربطة للإجهاد خاصة إذا كان الوقوف بوضعية خاطئة.

حدوث آلام وتقلص في عضلات أسفل الظهر.

احتكاك في السطح الغضروفي.

إجهاد أربطة العمود الفقري الموجودة في منتصف الظهر، ما يؤدي إلى انحناء جانبي في العمود الفقري.

بروز شوكة عظمية في الكعبين خاصة مع زيادة الوزن.

أهمية الحركة وتجنّب الوقوف الطويل

شددت أخصائية العلاج الطبيعي على أن تجنب مخاطر الوقوف في شهر رمضان يتطلب من ربّات البيوت:

التحرك بشكل مستمر في المطبخ أو البيت.

الجلوس من فترة إلى أخرى عند الشعور بالتّعب.

التنويع في الحركات حتى لا يتعرض الجسم لوضعية واحدة ولفترة طويلة.

الحرص على القيام بنشاط رياضي حتى لو كان خفيفا.

محاولة تقليص فترة التواجد في المطبخ على مدار اليوم.

أهمية النشاط الرياضي للسيدات

أكدت آزال رائد أبو لحوم على أن النشاط الرياضي مهم جدّا للسيدات سواء في رمضان أو في باقي أيام السنة، لأنه يجنّب رباّت البيوت العديد من الأمراض والمخاطر الصحّية، مضيفة بأن الحركات الرياضية تنعكس إيجابا على: