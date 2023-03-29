كشف الخبير الصحي ماكس بوسترناك عن تفاعل الجسم مع انعدام الطعام لمدة 3 أيام كاملة، وهو موضوع أثار الاهتمام، بسبب انتشار حمية "الصيام المتقطع"، والتي تدعو لعدم تناول أي شيء لساعات طويلة، وحصر الوجبات في وقت قصير.