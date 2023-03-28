ودائما ما يرغب الصائمون في تناول الأطعمة التي تشعرهم بالشبع لفترة أطول، وفي الوقت ذاته، تحد من شعورهم بالعطش.

ويشدد خبراء التغذية على عدم إهمال وجبة السحور فهي التي تَقي الإنسان من الإصابة بالصداع وتشوش الرؤية والتعب، والدوار، وكذلك تمدّهُ بالطاقة التي يحتاجها لإتمام يومه وعمله.

ما هي الأطعمة التي يجب تناولُها في السحور

قالت خبيرة التغذية، ريم بني عودة، في لقاء مع "سكاي نيوز عربية":