هل يصوم مريض ارتفاع ضغط الدم؟

أوضح الدكتور ضرار عبدالله استشاري الأمراض الباطنية في حديث لموقع سكاي نيوز عربية، أن مريض ارتفاع ضغط الدم مطالب باستشارة الطبيب المعالج لتحديد حالته، ومعرفة مدى قدرته على صيام شهر رمضان، مضيفا بأن الصيام يكون آمناً للأشخاص الذين يتناولون أدويتهم بانتظام، والذين لا يعانون من اضطرابات في قراءات ضغط الدم، أي الذين تعد قراءات ضغط الدم لديهم تحت السيطرة، سواء عبر اتباع حمية غذائية أو عبر تناول الأدوية.

مواعيد أخذ جرعات الدواء

أكد ضرار عبدالله أن:

السماح بصيام شهر رمضان لمريض ارتفاع ضغط الدم، يتطلب بالضرورة تعديل جدول العلاج حتى يتناسب مع توقيت الصيام.

أضاف بأن الطبيب يحدد تعديلات في جرعات ومواعيد الدواء لتلائم السحور والإفطار.

بعض المرضى يعتمدون على أدوية الضغط ذات المفعول طويل المدى، حيث تستخدم مرة واحدة أو مرتين كحد أقصى خلال اليوم، وبالتالي يمكن تناولها مساءً ولا تتعارض مع الصّيام.

وأكد أيضا على أن المريض الذي يتناول عدة أدوية خلال أوقات متفرقة من اليوم لا يسمح له الطبيب بالصيام.

نصائح مهمة لصيام آمن

شدد الدكتور ضرار عبدالله على ضرورة اتباع مريض ارتفاع الضغط نصائح دقيقة خلال صيام شهر رمضان، حتى يتفادى أية مخاطر صحية، ومن أبرز هذه النصائح: