أصدرت وكالة إنفاذ القانون الأوروبية "يوروبول" تحذيرا بشأن الروبوت الذي ينتج نصوصا مطولة خلال ثوان بناء على أسئلة المستخدمين "ChatGPT" ، وغيره من أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على إنتاج النصوص فورا.