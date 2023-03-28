ومع ذلك، ليس من الممكن دائما التخلص من الأطعمة التي تسبب تلك المشاكل، لذا فإن الاعتدال والتحكم في الكمية أمران أساسيان.

يشارك الطبيبان شارون هايز وأندرو فريمان بعض الأطعمة التي يجب تجنبها قدر الإمكان:

النقانق

أوضح الخبراء أن اللحوم المصنعة مثل النقانق الغنية بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة والملح كلها ضارة بالقلب.

رقائق البطاطس المملحة

نصح الأطباء بالابتعاد عن الأكياس الصغيرة من البطاطا المملحة والمقرمشة.

يمكن أن يؤدي ارتفاع استهلاك الملح إلى ارتفاع ضغط الدم، كما أن ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر رئيسي للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

السكر

حافظ على استهلاكك من الحلويات إلى الحد الأدنى.

يمكن أن يساهم تناول الكثير من السكر في زيادة عدد السعرات الحرارية، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

زيادة الوزن تزيد من خطر إصابتك بمشاكل صحية مثل أمراض القلب وبعض أنواع السرطان ومرض السكري من النوع 2.

الكثير من البروتين

وجدت دراسة حديثة أن الرجال الذين تناولوا نظاما غذائيا عالي البروتين زادوا من خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 33 بالمئة.

وجبات البروتين التي مصدرها اللحوم غالبا ما تكون غنية بالدهون المشبعة، مما قد يرفع مستويات الكوليسترول.

يحتاج معظم البالغين إلى حوالي 0.75 غراما من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم يوميا.

هذا حوالي حصتين من اللحم أو السمك أو المكسرات.

زيت جوز الهند