أظهرت دراسة جديدة أن الأشخاص المصابين بالربو والأكزيما معرضين بشكل متزايد لخطر الإصابة بالتهاب المفاصل، بنسبة 58 بالمئة في مرحلة لاحقا مستقبلا.
ردود الفعل التحسسية
- تتبع الباحثون معدلات الإصابة بالتهاب المفاصل في أكثر من 334000 مريض، بما في ذلك حوالي 153000 مصاب بالربو التحسسي أو الأكزيما.
- قال فريق جامعة "ستانفورد" إنه يعتقد أن ردود الفعل التحسسية التي تسبب كلاهما تؤدي أيضا إلى التورم الذي ينتج عنه حالة التهاب المفاصل المؤلمة.
تطور التهاب المفاصل
- قال المؤلف الرئيسي الدكتور ماثيو بيكر: "تقدم النتائج التي توصلنا إليها دعما إضافيا لمفهوم أن مسارات الحساسية قد تساهم في تطور التهاب المفاصل".
- تنجم كلتا الحالتين عن تفاعلات حساسية في الرئتين والجلد على التوالي.
- قال الباحثون إن النتائج يمكن أن تكون مفيدة أيضا للمرضى الذين لا يعانون من الإكزيما أو الربو، لأنهم قد يستمرون في الاستفادة من الأدوية التي تستهدف تفاعلات الحساسية.