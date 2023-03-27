فالسمنة التي تشكل خطرا يهدد بصحة الإنسان لارتباطها الوثيق بأمراض السكري والقلب والسرطان، قد تكون من أكثر العوامل خطورة في الوقت الحاضر.

ووفق الأطباء يعد شهر رمضان فرصة مثالية للتمتع بوزن طبيعي، عبر التقيد بنمط غذائي صحي وعدم الإفراط في تناول الحلويات.

والحركة من العوامل التي تساعد على ضبط الوزن جيدا في هذا الشهر.

من جهة أخرى، يركز أطباء التغذية والخبراء على دور الأطعمة الصحية في المحافظة على وزن طبيعي، إذ أن طهي الأطعمة بطرق بديلة إما عبر سلقها أو شويها أو تحميصها يخفف من كمية الدهون التي توجد عادة في الوجبات الرمضانية.

وفي هذا الإطار، قال استشاري التغذية العلاجية والسمنة الدكتور سمير سامي لـ"سكاي نيوز عربية":