يستطيع الصائم، باتباع إرشادات بسيطة، أن ينقص وزنه ويُخفض معدلات ضغط الدم والكوليسترول، وعلى النقيض من ذلك، قد يزيد وزن الصائم ويكون عرضة للكثير من المشاكل إذا أفرط في تناول الطعام غير الصحي عند الإفطار والسحور.