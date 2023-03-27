يعمل تطبيق التواصل الفوري "واتساب" على إدخال تعديلات جديدة على خدماته، يسعى من خلالها إلى جعلها أكثر سهولة وخصوصية للمستخدمين.
التعديل الأول
- يسعى "واتساب" إلى إجراء تعديل على الفيديو، يشمل مستخدمي هواتف آيفون في المرحلة الأولى، بحيث يكون بمقدورهم بعث رسائل فيديو قصيرة تصل مدتها إلى 60 ثانية.
- يوجد في "واتساب" حاليا خدمة إرسال الفيديوهات عبر التطبيق ودون الحاجة إلى العودة إلى ملف الكاميرا، فما الجديد؟
- الجديد هو أن الرسائل توجه إلى المستخدمين كما توجه الملاحظات الصوتية، أي عبر النقر والإمساك بالزر الموجود في الأسفل لتسجيل الفيديوهات.
- تتميز الفيديوهات الجديدة بخصوصية أكبر، فلا يمكن حفظها أو تمريرها للآخرين، بحسب موقع "WABetaInfo"، الذي يتابع أخبار التطبيق أولا بأول.
التعديل الثاني: الرسال الصوتية تتبخر
- يسعى "واتساب" إلى تعديل القدرة على توجيه الرسائل الصوتية، بحيث يمكن سماعها لمرة واحدة فقط، وبعدها تختفي.
- وفق التعديل الجديد، فإن الرسائل الصوتية لن تحفظ أو يعاد تسجيلها في هواتف المستقبلين أو يعاد توجيهها إلى الآخرين.
- هذا التعديل قيد التطوير حاليا وليس من الواضح متى سيدخل حيز التنفيذ.