الجلوس مع تقاطع الساقين.. طريقة مريحة يفضلها الكثيرون عند الجلوس، سواء على أريكة المنزل أو كرسي المكتب، لكن خبيرا حذر من ذلك، مشيرا إلى وجود آثار طويلة المدى يمكن أن تحدثها هذه العادة على الجسم.