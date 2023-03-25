أعلنت وكالة الفضاء الأوروبي أنّ كويكباً كبيراً سيمرّ يوم السبت بين الأرض والقمر، مشيرة إلى أنّ هذا الحدث الذي لا يحدث إلا مرة كلّ عشر سنوات لا يشكّل أيّ خطر وسيكون بمثابة تدريب لتقنيات الدفاع الكوكبي.