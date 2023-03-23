أطلقت دول عدة في إفريقيا وأميركا اللاتينية، يوم الخميس، مبادرة وُصفت بأنها "تاريخية" تهدف إلى إحياء أنهار تبلغ مساحتها الإجمالية 300 ألف كيلومتر بحلول سنة 2030، بالإضافة إلى بحيرات وأراضٍ رطبة تسببت الأنشطة البشرية في تدهورها.