كما أشارت دراسات عدة إلى فائدة الصوم على الصحة النفسية، وهي فائدة تمت ملاحظتها ضمن أبحاث مختلفة أكدت على إمكانية اتخاذ قرارات عدة للتخلص من العادات السلبية قبل الشهر الفضيل لعل أبرزها التدخين.

المجلة الدولية لأبحاث الطب أشارت في أحد تقاريرها إلى أن الصيام يحسن من الصحة النفسية للإنسان من خلال تحسين مستويات الإدراك لديه.

كما أن الامتناع عن الطعام خلال ساعات يوم الصوم يعزز صحة الدماغ مما ينعكس بشكل إيجابي على طريقة التفكير.

وفي هذا الإطار، قال استشاري الطب النفسي الدكتور حسين عمر لـ"سكاي نيوز عربية":