ويقول تربويون إن ما يطلق عليه "الأهداف الذكية"، يتعلق باختيار أهداف محددة قابلة للتطبيق وواقعية، وتحقيقها مقيد بوقت معين.

ويدعو الخبراء أولياء الأمور لتقديم نموذج واقعي لتحقيق الأهداف أمام أطفالهم، حيث يمكن للآباء مشاركة أهدافهم مع أطفالهم وجعلهم على اطلاع على خطة تنفيذ هذا الهدف منذ البداية.

وفي حديث مع "سكاي نيوز عربية"، تقول مؤسسة برنامج إعداد القادة من الأطفال وأخصائية اللغة والتواصل سها الخمايسة: