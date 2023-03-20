وبحسب دراسة منشورة في صحيفة "نيتشر" المختصة بالشؤون العلمية، فإن العلماء استطاعوا أن يحولوا الخلايا الجذعية لفأر ذكر إلى خلايا أنثى داخل المختبر.

في البداية، أخذ الباحثون خلايا جذعية من ذيل فأر، ثم جرى تحويلها إلى ما يعرف في الوسط الطبي بـ"خلايا جذعية مستحثة وافية القدرة"، وهي خلايا تستطيع أن تتطور لتصبح أشكالا مختلفة من الخلايا والأنسجة.

وفي المرحلة التالية، أخضع العلماء تلك الخلايا لعملية نمو وعلاج من خلال استخدام أدوية خاصة، من أجل إنتاج بويضات.

وعقب ذلك، خصّب العلماء البويضات عبر سائل منوي من أحد الفأرين، ثم زرعوها في رحم فأرة كانت بمثابة وسيط فقط، أو "رحم مستأجر" في عملية الإنجاب.

ولا تعتبر تلك الفأرة أمًّا بشكل كامل للفئران الوليدة عبر هذه التقنية، لأن عملية الإنجاب لم تتم بالاعتماد على بويضاتها، كما أن الأجنة لديها أبوان في هذه الحالة.

ونمت تلك الفئران بشكل طبيعي، في نتيجة أحدثت ذهولا وسط العلماء، وأظهرت الصور الفأرين الأبوين وهما يقفان إلى جانب الفئران الصغيرة.