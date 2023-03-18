والبقوليات هي ثالث أكبر عائلة نباتية على الأرض من حيث عدد الأنواع، فهي تتألف مما يقرب من 20 ألف نوع، ولذلك فإنه من الصعب على الإنسان التعرف على جميع أفراد هذه العائلة، وهذا الأمر ينطبق تماماً على الفاصولياء السوداء، التي تُعرف أيضاً باسم فاصولياء السلحفاة، نظراً لسماكة قشرتها وتشابه مظهرها الخارجي بصدفة السلحفاة.

محاربة السكر في الدم

وتعتبر الفاصولياء السوداء التي تنتمي إلى عائلة البقوليات، بمثابة كنز غذائي مذهل، تساعد جسم الانسان على مقاومة الأمراض، حيث تقول أخصائية التغذية ومالكة مركز الدايت سنتر سوسن الوزان جبري، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الفاصولياء السوداء تقدم مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن المفيدة لصحة الإنسان، وهي تتميز بمحتواها المرتفع من البروتين والألياف، وهذا ما يساعد على ضبط السكر والكوليسترول في الدم، فكوب واحد من الفاصولياء السوداء المطبوخة، يحتوي على نحو 15 غراماً من الألياف التي أكدت الدراسات دورها في محاربة السكر في الدم.

تدعم صحة القلب

وبحسب الوزان جبري فإن الفاصولياء السوداء صحية للقلب، لأنها تحتوي على حمض الفوليك ومضادات الأكسدة، وفيتامين "ب 6" إضافة إلى خلوها من الكوليسترول تماماً، وهذه عناصر تدعم صحة القلب، حيث يمنع فيتامين "ب 6" وحمض الفوليك، تراكم مركّب يعرف باسم الهموسيستين، الذي يمكن أن يتسبب بتلف الأوعية الدموية، ويؤدي إلى مشكلات في القلب .

كما تساعد مركبات الكيرسيتين والصابونين الموجودة في الفاصولياء السوداء، على التقليل من فرص الإصابة بتصلب الشرايين القلب .

كالسيوم وحديد وأوميغا 3

وتضيف الوزان جبري أن الموطن الأصلي للفاصولياء السوداء هو أميركا اللاتينية، حيث تدخل هناك في إعداد وجبات كثيرة، مشيرة الى أنها تحتوي أيضاَ على الألياف التي يساعد الجسم على تنظيم الكوليسترول، كما تحتوي على الكالسيوم والحديد الذي يساعد على التخلص من فقر الدم، إضافة لكونها غنية بالأوميغا 3، التي تعد من المواد التي تحافظ على توازن الكثير من العمليات الحيوية في الجسم، مثل ضغط الدم، الالتهابات، الألم وتخثر الدم .

قوة العظام ومرونة المفاصل

من جهتها تقول أخصائية التغذية تالا الخطيب في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن من الفوائد الصحية للفاصولياء السوداء، أنها تساعد في الحفاظ على عظام صحية، وذلك لاحتوائها على الحديد والفوسفور والكالسيوم، والمغنيسيوم، والزنك، فبينما يلعب الفوسفور والكالسيوم دوراً هاماً في تقوية بنية العظام، يعزز الحديد والزنك من قوة العظام ومرونة المفاصل .

الحماية من السرطان