فقد منحت وكالة الفضاء البريطانية شركة "رولز رويس" 3.5 ملايين دولار، لبحث سبل تعزيز المستوطنات القمرية في المستقبل.

وطُلب من الشركة أن توضح كيف يمكن للمفاعلات النووية الدقيقة أن تمد فترة المهام المستقبلية إلى القمر، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وقالت الحكومة إن الصفقة ستعزز صناعة الفضاء في بريطانيا، وتخلق وظائف تتطلب مهارات.

وقالت وكالة الفضاء البريطانية إنها تريد توفير مصدر طاقة جديد لدعم أنظمة الاتصالات، ودعم الحياة والتجارب العلمية على القمر.

تعليقات الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء البريطانية بول باتي

"نحن ندعم التكنولوجيا والقدرات لدعم مهام استكشاف الفضاء الطموحة وتعزيز نمو القطاع في بريطانيا".

"يوفر تطوير الطاقة النووية الفضائية فرصة فريدة لدعم التقنيات المبتكرة، وتنمية قاعدة مهاراتنا النووية والعلمية وهندسة الفضاء".

"هذا البحث المبتكر الذي أجرته (رولز رويس) يمكن أن يرسي الأساس لتعزيز الوجود البشري المستمر على القمر، مع تعزيز قطاع الفضاء الأوسع في بريطانيا، وخلق فرص العمل وتوليد المزيد من الاستثمار".

الخطة وموعد "الإطلاق"