على الرغم من أن العلامة الأولى للإصابة ببطانة الرحم المهاجرة هي الألم في الحوض أو اثناء الدورة الشهرية، إلا أن أعراضا كثيرة قد لا تظهر بوضوح إلا بشكل متأخر مما يؤخر التشخيص والعلاج لهذه الحالة.

وبطانة الرحم المهاجرة تصيب ملايين النساء والفتيات في العالم ممن هن في سن الخصوبة وقد ترتبط بمشكلات أخرى، أو تسبب تأخر الحمل لدى السيدات.

لا يعرف تحديدا العوامل التي تؤدي لهذه المشكلة الصحية وقد ساد الاعتقاد ان التغييرات الهرمونية يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة.

ووفق أطباء، قد يكون تشخيص بطانة الرحم المهاجرة صعبا لدى البعض، إذ أن أعراضها تتشابه مع أعراض أخرى تمر بها المرأة خلال أيام الدورة الشهرية.

وعقب التشخيص الصحيح، يتم اختيار الطريقة العلاجية المناسبة لكل حالة، وطبقا للهدف المراد تحقيقه، إما بهدف تخفيف الألم أو لمعالجة تأخر الحمل أو لخفض الآثار السلبية والمضاعفات الخطرة الناجمة عن بطانة الرحم المهاجرة واحتمالات تأثيرها على الأعضاء الداخلية المحيطة بها.

وقال استشاري الجراحة النسائية والتوليد وعلاج تأخر الحمل، ماجد الهدهد: