وكشف تحليل جديد للعظام من عنق الديناصور وجمجمته أن النوع المعروف باسم Mamenchisaurus sinocanadorum، كانت له رقبة يبلغ طولها 15 مترا، أو ما يعادل 1.5 مرة طول حافلة ذات طابقين.

ووفقما ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فقد تم انتشال البقايا المتحجرة للديناصور في عام 1987 من صخور عمرها 162 مليون عام في منطقة شينجيانغ شمال غرب الصين، ولكن تمت إعادة تقييم طول عنق الحيوان بالكامل مؤخرا من قبل علماء.

وبحسب الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "علم الحفريات"، فإن الديناصور كان بوزن كبير يبلغ أكثر من 70 طن.

وأشار العلماء إلى أن طول رقبة هذا النوع من الديناصورات منحها القدرة على رعي مساحات شاسعة من الغطاء النباتي أثناء وقوفها في مكان واحد، ما يعني أنه كان باستطاعتها الحصول على أطنان من الطعام دون إنفاق الكثير من الطاقة.

كذلك كشف العلماء أن فقرات رقبة هذا الديناصور كانت خفيفة وجوفاء، الأمر الذي يفسر قدرة الحيوان على حملها.