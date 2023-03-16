وحين يتعرض الفرد للقرصنة ويصبح غير قادر على الوصول إلى حسابه في "فيسبوك" على سبيل المثال، فإن ذلك يعني ضياع بياناته الشخصية من محادثات وصور، بل ربما تقع هذه البيانات في أيدي أشخاص يريدون إيذاءه أو إحراجه.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإنه بوسع مستخدم "فيسبوك" أن يحمي نفسه من خلال القيام بـ6 خطوات مهمة، هي:

1. التحقق بخطوتين

وذلك من خلال جعل الدخول إلى حسابك في موقع "فيسبوك" مشروطا بخطوتين اثنتين، أولاهما إدخال كلمة المرور التي سجلت نفسك بها، والثانية "الكود" الذي يجري إرساله إليك هاتفيا عندما ترغب في الدخول إلى منصة التواصل الاجتماعي من جهاز غير معتاد.

ولتفعيل هذه الخاصية، اذهب إلى قسم الإعدادات، ثم "الأمان والتسجيل"، وقم بتفعيل خاصية التحقق عبر خطوتين.

2. بريد إلكتروني حديث

إذا كنت قد أنشأت حسابك على "فيسبوك" من خلال بريد إلكتروني قديم لم تعد تتذكر كلمته المرورية، فهذا أمر لا يصب في مصلحتك وربما يجعلك غير قادر على أن تستعيد الحساب، في حال وقع أمر طارئ.

وبالتالي، فالمطلوب هو الذهاب إلى قسم الإعدادات من أجل تحديث البريد الإلكتروني، عبر إضافة بريد تعرف كلمته المرورية وتستطيع الوصول إليه باستمرار.

3. كلمة مرور قوية

اجعل كلمتك المرور على "فيسبوك" قوية قدر الإمكان، من خلال تفادي الكلمات السهلة التي قد يتعرف إليها القراصنة من دون مشقة.

وينصح الخبراء بعدم الدخول إلى "فيسبوك" بنفس الكلمات المرورية التي تستخدمها من أجل الدخول إلى حسابات أو خدمات أخرى.

4. اليقظة والانتباه لمحاولات الاحتيال

كن حذرا في التعامل مع الرسائل التي تصل من مجهولين، وربما تطلب منك التجاوب معهم عبر إرسال كلمات مرورية.

لا تضغط على أي روابط لا تعرفها، واحرص على أن تتواصل بحذر مع من لا تعرفهم بشكل شخصي.

واجعل كلمتك المرورية حكرا عليك فلا تتقاسمها مع أي شخص، أما في حال بعث إليك "فيسبوك" بتنبيهات تخص الأمان فتفاعل معها سريعا.

5. فعل خاصية الإخطار بالتسجيل

اذهب إلى قسم الإعدادات والجانب المتعلق بالأمان، حتى يتولى "فيسبوك" إخطارك بمجرد التسجيل في أي جهاز جديد.

6. اتخاذ نسخة احتياطية

يقول المثل "لا تضع البيض في سلة واحدة"، وهذا الأمر يقتضي أن تكون مستعدا لاحتمال فقدان حسابك في "فيسبوك" يوما ما مهما كنت حريصا على إجراءات الأمان.

وللحصول على نسخة احتياطية من سجلك في الموقع، اذهب إلى قسم الإعدادات ثم "معلومات فيسبوك"، وعندئذ حول البيانات أو حتى الصور إلى ملفات ربما تعود إليها يوما ما.