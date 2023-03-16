ووجد الباحثون في معهد "فرانسيس كريك" في لندن أن استهلاك كمية كبيرة من "السكرالوز" يقلل من تنشيط خلايا الدم البيضاء في التجارب المطبقة على الفئران.

وقالت كارين فوسدن، كبيرة مؤلفي الدراسة: "إذا صمدت هذه النتائج الأولية لدى الناس، فيمكن أن تقدم يوما ما وسيلة للحد من بعض الآثار الضارة لأمراض المناعة الذاتية".

والسكرالوز هو مُحلي صناعي أحلى بحوالي 600 مرة من السكر ويستخدم بشكل شائع في الأطعمة والمشروبات، ومع ذلك، فإن آثاره على الجسم لم يتم فهمها بالكامل بعد.

قال كاريس بيتس ، كبير مديري المعلومات الصحية في مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: "بدأت هذه الدراسة في استكشاف كيف يمكن استخدام جرعات عالية من السكرالوز في خيارات العلاج الجديدة للمرضى ، لكن ما زالت النتائج أولية".