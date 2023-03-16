وكشفت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) النقاب عن النموذج الأول لبذلة فضاء صممت حديثا وبالتحديد للبعثة الأولى من رواد الفضاء الذين يتوقع صعودهم إلى القمر في السنوات القليلة القادمة.

وعُرض أحدث تصميم لبذلة رحلات القمر في مركز جونسون للفضاء في مدينة هيوستون الأميركية في فعالية نُظمت لوسائل الإعلام والطلاب واستضافتها شركة أكسيوم سبيس، ومقرها تكساس، والتي طلبت منها ناسا صنع بذلات رواد الفضاء المشاركين في برنامج أرتميس الذي يخلف برنامج أبولو لرحلات القمر.

وانتهت بنجاح في ديسمبر مهمة أرتميس 1، وهي الإطلاق الأول لصاروخ ناسا القوي الجديد ومركبة الفضاء أوريون التي بُنيت حديثا في رحلة تجريبية دون طاقم دارت حول القمر ثم عادت.

وتعتزم ناسا ووكالة الفضاء الكندية الإعلان يوم 3 أبريل عن رواد الفضاء الأربعة، الذين تم اختيارهم لمهمة أرتميس 2، التي ستنطلق قريبا ربما في العام المقبل، وستكون أيضا مهمة للدوران حول القمر ثم العودة إلى الأرض.

وإذا نجحت تلك الرحلة فإنها ستمهد الطريق لإرسال مهمة أرتميس 3، التي سيهبط رواد الفضاء خلالها على سطح القمر وستكون أول رحلة على الإطلاق إلى قطبه الجنوبي، ومن المقرر إطلاقها في وقت لاحق من العقد الحالي، وستكون أيضا الأولى التي ترسل امرأة للسير على سطح القمر.

مواصفات البذلات