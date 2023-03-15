تتأثر صحة جهازنا الهضمي لحد كبير بصحتنا النفسية، فمع ازدياد التوتر والقلق الذي قد نشعر به غالبا ما تظهر بعض الأعراض الهضمية المزعجة كالانتفاخ والحموضة.