يعد سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان انتشارا، وأصبح يشكل هاجسا لدى الكثيرات خوفا من عودته بعد انتهاء رحلة العلاج، إلا أن دراسة حديثة قد تنزع فتيل "القنبلة الموقوتة" التي تتمثل بـ"استيقاظ" خلايا السرطان التي انتشرت ن الثدي إلى الرئتين، بعد سنوات من "النوم".