وقال النيادي، خلال مقطع فيديو نشره على حسابه في "تويتر"، إن حركة الجسم تكون إما بالدوران من اليسار إلى اليمين أو بالدوران من الأعلى إلى الأسفل، وفي كلتا الحالتين فإن الحركة مستمرة في الاتجاه نفسه.

وأضاف: "أما حالة الدوران الثالثة، فتكون بشكل متداخل التي يتغير فيها اتجاه الجسم بين اليمين لليسار أو العكس ومن أسفل إلى أعلى".

وتساءل بالقول: "الذكي سيخبرنا ما السبب وراء هذا الأمر، الذي يمكن أن تجربونه حتى في الأرض".

وانهالت التعليقات على فيديو رائد الفضاء الإماراتي، حيث قال أحد المعلقين: "هذا يسمى تأثير ديجانيبيكوف، وتشرحه نظرية مضرب التنس أو المحور الوسيط. سبب الحركة الغريبة الأخيرة هو أن الجسم له 3 محاور مختلفة ذات عزم قصور كبير، متوسط وصغير، والدوران الغريب هو حول المحور ذي عزم القصور المتوسط مما يسبب توازنا غير مستقر يؤدي لانقلاب الدوران".

وردّ أحدهم على هذه النظرية بالقول: "الأغلب يقول تأثير ديجانيبيكوف، لكن أبدا ليست لها علاقة.. الجسم دائمًا يسعى لأنه يدور في محور أكثر اتزانا، وحالة الاتزان في الدوران تكون أفضل لما يكون محور الدوران أطول من طول الجسم الذي يدور".

فيما ذكر آخر أن الأمر راجع إلى "اختلاف زاوية الدوران Angular Momentum".

وانطلق رائد الفضاء الإماراتي بصحبة طاقم المهمة "crew-6"، إلى محطة الفضاء الدولية بنجاح، قبل أيام قليلة.

وسيخوض النيادي أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء، ستستمر لستة أشهر متواصلة في محطة الفضاء. وسيشارك بتجارب علمية في عشرة مجالات حيوية طوال مدة المهمة.