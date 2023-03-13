فقد اكتشف باحثون في جامعة موناش الأسترالية، إنزيما قادرا على تحويل الهواء إلى طاقة، ما يمهد الطريق لتطوير أجهزة لتوليد الكهرباء من الهواء.

ووجد الباحثون أن إنزيما مستهلكا للهيدروجين من بكتيريا التربة قادر على توليد تيار كهربائي باستخدام الغلاف الجوي كمصدر للطاقة.

فأبحاث علماء جامعة موناش قادتهم إلى إنزيم قادر على إنتاج الطاقة من الهواء.. أما كيف يمكن ذلك؟ فالإجابة تكمن في الهيدروجين.

إذ يستخدم الإنزيم الذي يحمل اسم "هوك" Huc، وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "نيتشر" المختصة في علوم الطبيعة، كميات ضئيلة من الهيدروجين في الهواء لتوليد تيار كهربائي.

صائص الإنزيم المكتشف تؤهله للمهمة، إذ أثبتت الأبحاث المخبرية وتقنية الكيمياء الكهربائية أن "هوك" يخلق كهرباء بتركيزات دقيقة.

فضلا عن سهولة توفير الإنزيم نفسه، كونه ناتجا عن بكتيريا شائعة في التربة يمكن زراعتها بكثافة.

وبشكل علمي مبسط، شرح الباحث بجامعة موناش كريس غريننغ، الفكرة كالتالي: "تعتمد العديد من البيكتريا على الهيدروجين من الغلاف الجوي كمصدر للطاقة، فلم لا يستخدمها البشر للغرض ذاته؟"

ومن هنا، يعد "إنزيم هوك" بمثابة بطارية طبيعية قد تنتج تيارا كهربائيا مستمرا، ما يمهد الطريق أمام فتح مصدر مستدام للطاقة النظيفة.

ومن شأن مثل هذا الاكتشاف أن يشكل بديلا رائعا للطاقة الملوثة، التي تساهم في رفع مستويات غازات الدفيئة وبالتالي تعزيز الاحتباس الحراري.