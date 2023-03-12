وكان على متن الكبسولة أربعة رواد فضاء بعد مهمة علمية استغرقت خمسة أشهر في محطة الفضاء الدولية.

وأطلقت المهمة إلى الفضاء على صاروخ "فالكون 9" من مركز كينيدي للفضاء التابع لـ"ناسا" في فلوريدا، يوم 5 أكتوبر 2022، ورست بالمحطة الدولية في اليوم التالي.

وضمت المهمة رواد الفضاء نيكول مان وجوش كاسادا من "ناسا"، وكويتشي واكاتا من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، وآنا كيكينا من وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس".

وأمضى رواد الفضاء الشهور الماضية في إجراء تجارب وأبحاث، وصيانة المختبر في محطة الفضاء الدولية، وفقما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية.