ووفق الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة "طوكيو"، ونشرت نتائجها في مجلة Frontiers in Psychology، فإن كثيرين يستخدمون الرموز التعبيرية الإيجابية لإخفاء مشاعرهم الحقيقية السلبية.

وتعليقا على الدراسة قالت مؤلفتها مويو ليو في بيان: "مع انتشار التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، اعتاد الناس تجميل تعابيرهم والتدقيق في مدى ملاءمة تواصلهم. دراستنا تؤكد أن هذا قد يؤدي بنا إلى فقدان الاتصال بمشاعرنا الحقيقية".

وتناولت الدراسة سلوك 1289 مشاركا استخدموا الرموز التعبيرية للتعبير عن مشاعرهم أو إخفائها.

وحسبما ذكر موقع "فوكس 13" الإخباري، فقد أجاب المشاركون في الدراسة على أسئلة حول مشاعرهم الشخصية، وتقييم عدد المرات التي يستخدمون فيها الرموز التعبيرية.

كذلك تم إعطاؤهم رسائل ذات سياقات اجتماعية مختلفة، وردوا عليها كما يفعلون عادة، ثم قاموا بتقييم شدة التعبير عن مشاعرهم.

نتائج الدراسة