ويشتمل المشروع القومي لتنفيذ "الدلتا الجديدة" في مصر على مشروعين، الأول أطلق عليه "مستقبل مصر"، والآخر "جنوب محور الضبعة"؛ للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بما يساهم في خفض فاتورة الاستيراد، التي تفاقمت من جراء الحرب في أوكرانيا.

وقبل أيام، اطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على جهود تطوير البنية الأساسية اللازمة، وتوفير الآلات والمعدات من وسائل الري الحديثة ومحطات المياه والميكنة الزراعية، للمشروع القومي للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي في الدلتا الجديدة.

ووجه الرئيس المصري حكومته بـ"استمرار التنسيق بين الجهات والقطاعات المعنية، لاستكمال العناصر والمكونات الخاصة بهذا المشروع، مع مواصلة استخدام نظم الري الحديثة، في إطار سياسة الدولة بترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارتها".

يأتي ذلك "سعيا لتحقيق الهدف الاستراتيجي بإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية، لتنمية الموارد الاقتصادية الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي وتقليل فجوة الاستيراد، وإقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية جديدة، تسهم في استيعاب الزيادة السكانية، وإضافة المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل للمواطنين".

نهر اصطناعي

بدوره، كشف وزير الري المصري، هاني سويلم، عن آلية توفير المياه لمشروع الدلتا الجديدة، فيما يشبه إنشاء نهر اصطناعي جديد، عبر إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بطريقة آمنة دون إهدار للمياه، وإعادة توجيهها ونقلها للأماكن الزراعية بالمشروع.

وبشأن طبيعة مشروع نقل المياه، قال سويلم:

"يشمل مسار وحيد لإيصال المياه للمشروع بطول 174 كلم، ينقسم بين ترع مكشوفة ومواسير مغطاة للحفاظ على المياه من الفقدان".

"المسار عليه 12 محطة مياه لرفعها، ومحطة معالجة كبيرة في منطقة "الحمام"، ليصبح إجمالي المياه المتدفقة بقدرة 7.5 مليون متر مكعب يوميا؛ مما يجعلها أكبر محطات معالجة مياه الصرف الزراعي على مستوى العالم".

"التكلفة الإجمالية لأعمال نقل المياه لمشروع الدلتا الجديدة تصل إلى 60 مليار جنيه، بما يشمل محطات الرفع والمعالجة وإنشاء الخطوط".

"نحاول توفير كميات المياه اللازمة لزراعة الأراضي بالدلتا الجديدة عن المياه المُستهلكة في الدلتا القديمة".

"الأعمال تتطور يوما بعد يوم في محطة "الحمام" للمعالجة، ومن المنتظر أن نبدأ الأعمال التجريبية خلال الأيام المقبلة".

تحد كبير

من جانبه، يقول أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في مصر، عباس شراقي، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية":

"مشروع الدلتا الجديدة، أحدث مشروع قومي للزراعة في مصر، وهدفه الرئيسي سد جزء كبير من الفجوة الغذائية في البلاد، لكن المساحة التي تصل إلى 2.2 مليون فدان، تحتاج إلى كمية كبيرة من المياه، وهذا تحد ضخم أمام الحكومة".

"هناك تدبير للمياه بطرق غير تقليدية، حيث يتم إنشاء محطة الحمام لمعالجة مياه الصرف الزراعي، وتعد المحطة الأكبر في العالم لمعالجة 2.5 مليار متر مكعب سنويا، وهي جزء أساسي من مياه الري اللازمة للمشروع".

"تم إنشاء ما يشبه النهر الجديد لإمداد المشروع بالمياه، بما في ذلك مد ترع جديدة ومواسير للمياه والعديد من محطات الرفع، إذ يوجد المشروع في منطقة منخفضة لأكثر من 100 متر".

وبدوره، أوضح مستشار وزير الزراعة المصري، سعد نصار، أن مشروع الدلتا الجديدة "ليس مشروعا زراعيا فحسب، وهدفه النهائي إقامة مجتمع عمراني متكامل من كافة المناطق، لأن المواطنين في مصر يعيشون على 11 بالمئة من المساحة الإجمالية للبلاد".

وأشار لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن "الحكومة تستهدف الوصول إلى 25 بالمئة لإنهاء التكدس السكاني والحفاظ على البيئة".

كما لفت نصار إلى أن "مشروع الدلتا الجديدة يعتمد على المياه الجوفية والمخلوطة بمياه الصرف الزراعي بعد معالجتها، بعد تأسيس محطة عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي بمنطقة الحمام، بما يكفي لزراعة هذه المساحة".

وأكد أن المشروع "يهدف لزيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي، وتوفير فرص عمل، وزيادة الصادرات، وإحلال الواردات، مع تبني الأساليب الحديثة في الزراعة والري".