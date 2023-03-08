الكثير منا لا يزال لا يعرف طريقة عمل هذه الأداة، والبعض لم يحاول حتى استخدامها.

ولفهم طبيعة "شات جي بي تي"، يؤكد استشاري تقنية المعلومات والتحول الرقمي، إسلام غانم، أن الأداة تعمل كمحرك بحث يربط كل البيانات والمعلومات الموجودة على الإنترنت، موضحا أن ما يميزه عن محركات البحث التقليدية ما يلي:

يعمل شات جي بي تي على فهم ما تكتبه بدقة أيا كانت اللغة التي تستخدمها من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي.

يتعامل شات جي بي تي بطريقة تفاعلية مع المستخدم وكأن شخصا موجودا على الناحية الأخرى من المحادثة.

تعتمد محركات البحث العادية على النص المكتوب فقط، لكن شات جي بي تي يقوم بتحليل الجملة التي نكتبها، ويعمل على فهم المراد منها، ويحضر الإجابات التي تحتاجها بشكل دقيق.

يتميز شات جي بي تي بقدرته على تقديم إجابات شاملة بدلا من روابط لمقالات.

يستطيع شات جي بي تي إعطاء آلاف المعلومات الخاصة بسؤال واحد حال ارتباطها مع في نفس الموضوع.

أما أبرز المجالات التي يمكنها الاستفادة من محرك شات جي بي تي فبحسب إسلام غانم هي:

حل المسائل الرياضية

كتابة الأكواد البرمجية

تصميم التطبيقات

حل المشاكل الاجتماعية

التحليل المالي والاقتصادي

العلوم المختلفة بشكل عام

النقد السينمائي

الشعر

ويبين إسلام غانم أبرز العيوب والمخاوف المرتبطة بشات جي بي تي: