وتهدف الشركة الروسية لبيع مئة ألف هاتف ذكي بحلول نهاية العام الحالي.

خبراء قالوا إن مشروع الهواتف الذكية الروسي خطوة ضمن محاولات عدة للحكومة الروسية، للاكتفاء الذاتي التكنولوجي، والسيادة الرقمية، حيث وعدت الدولة بمبالغ غير مسبوقة من التمويل لتطوير صناعة الإلكترونيات.

الأمر الذي يغري الشركات الروسية، للبدء في ابتكار تقنيات جديدة ومحاولة نشرها خارج القطر الروسي.

خبراء قالوا، الجميع ليس مقتنعا بأن الدعم الحكومي، سينتج عنه ابتكارات تكنولوجية جديدة أو ما إذا كانت منتجات مثل الهاتف الجديد ستنجح أم لا.

وأضاف الخبراء، إن المشروع الروسي يبدو وكأنه حيلة، إذ أن الجوهر الحقيقي لهذه الخطوة يتوقف على السيادة الرقمية، وهو ما يعني سيطرة موسكو على الإنترنت داخل حدودها بما في ذلك المحتوى والبيانات والبنية التحتية، مما يسمح للحكومة بفصل مجال الإنترنت في البلاد عن بقية العالم.

كما أن إعلان المشروع جاء بعد أيام فقط من حظر وزارة التجارة الأميركية، الصادرات إلى روسيا، من الهواتف والأجهزة الإلكترونية الأخرى.

ومع ذلك، يقول الخبراء إن الهاتف الذكي الروسي سيجد صعوبة في التغلب على منافسين في السوق، مثل الصين.

وقد يواجه الهاتف الروسي الجديد مشكلات في استخدام نظام "آندرويد" من شركة غوغل.

وقال الخبير في تكنولوجيا المعلومات عامر الطبش لـ"سكاي نيوز عربية":