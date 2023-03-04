ويشدد الأطباء عند حديثهم مع الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد والسمنة على أهمية تقليل كمية الأكل أولا قبل الحديث عن النشاط البدني في سبيل التخلص من هذه المشكلة.

والسبب في ذلك أن قطعة صغيرة من الحلوى، لا تلبث في الفم الشخص ثوان تستغرق ساعة وربما أكثر من أجل حرق السعرات الحرارية التي تجلبها إلى جسمه.

والنوع المفضل من الأنشطة البدنية، لدى كثيرين، لحرق السعرات هو المشي، لكنه قد لا يكون فعّالا، خاصة إن كان لفترة قصيرة.

واستعرضت صحيفة "الصن" البريطانية عدد الخطوات اللازمة من المشي لحرق السعرات الحرارية الموجودة في حلويات وأطعمة تحظى بشعبية واسعة:

قرص بيتزا ببروني الكبير يحتوي على 2478 سعرة حرارية: يحتاج إلى 61500 خطوة، تستغرق نحو 9 ساعات.

علبة مثلجات بن آند جيري التي يبلغ وزنها 100 غرام تحتوي على 263 سعرة حرارية: تحتاج 6517 خطوة، تستعرق 57 دقيقة.

ساندوش نقانق صغير يحتوي على 328 سعرة حرارية: يحتاج إلى 8127 خطوة، تستغرق نحو ساعة و11 دقيقة.

كيس رقائق بطاطا بوزن 25 غراما يحتوي على 131 سعرة حرارية: يحتاج إلى 3246 خطوة، تستغرق 29 دقيقة.

لوح شوكولاته بوزن 45 غراما يحتوي على 240 سعرة حرارية : يحتاج إلى 5947 خطوة، تستغرق 52 دقيقة.

وقد لا تسكت هذه المقادير من الأطعمة الجوع لدى كثيرين، فيلجأون إلى أكل المزيد منها، وهو ما يعني زيادة في السعرات الحرارية، وبالتالي زيادة الوزن، خاصة إذا لم يقابل ذلك بزيادة في النشاط البدني.

لكن طبيعة الحياة المعاصرة لا تمنح الأشخاص وقتا للممارسة المشي لساعات طويلة.

والحل يتجسد في الخيارين التاليين: