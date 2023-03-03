يعاني كثر من مشكلة الإمساك التي تؤثر على مسار الحياة اليومية، وتجعلهم يشعرون بالضيق والانزعاج، إلا أن بعض الحلول في مواد غذائية قد تسهم في تخفيف الأعراض وتنظيم حركة الأمعاء بشكل أفضل.