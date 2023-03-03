ووفق باحثين بمستشفى جامعة "كليفلاند كلينيك" فإن المُحليات الاصطناعية، لا ينبغي اعتبارها بديلا صحيا وآمنا للسكر، إذ تحتوي على مادة "الإريثروتول" المعروف عنها كبديل للسكر الخال من السعرات الحرارية.

وفق نتائج الدراسة تزيد هذه المادة من خطر الإصابة بنوبات قلبية على المدى البعيد إضافة للسكتة الدماغية.

وقد نظر الباحثون لمستويات هذه المادة في الدم لدى أكثر من 4 آلاف مشارك من الولايات المتحدة وأوروبا ووجدوا أن الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من "الإريثريتول" بالدم ممن تجاوزا الستين عاما إما تعرضوا لنوبات قلبية بالفعل أو لديهم عوامل خطر الإصابة كارتفاع ضغط الدم والسكري.

وكانت أبحاث سابقة وجدت علاقة مباشرة بين استهلاك بدائل السكر الاصطناعية والإصابة بالأمراض القلبية، كما أعلنت سابقا منظمة الصحة العالمية خلال تقرير نشر العام الفائت عدم دعمها لاستخدام المحليات الاصطناعية كبدائل آمنة للسكر.